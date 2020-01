Firefox 72 est disponible au téléchargement, découvrez toutes ses nouveautés avec Clubic

© Mozilla

Confidentialité et fonctionnalités au programme

Télécharger Firefox 72

Source : Mozilla

S'ajoutent ainsi aux bloqueurs de cryptominers, cookies et autres traqueurs le blocage duainsi que la possibilité d'effacer toutes les données télémétriques recueillies par Firefox à son propos.Outre ce nouvel attirail destiné à offrir davantage d'armes aux utilisateurs pour renforcer la sécurité de leurs données en ligne, Firefox 72 apporte bien entendu avec lui un certain nombre de nouvelles fonctionnalités.Parmi les plus appréciables côté utilisateur, on peut citer la généralisation du mode Picture in Picture (PiP) — déjà disponible sur Windows 10 depuis la version 71 — à macOS et Linux. Autrement dit : vous pouvez lancer une vidéo sur un onglet et continuer de regarder ce contenu de façon flottante sur d'autres pages Internet. Pratique.Au chapitre de la qualité de vie, Firefox 72 inaugure aussi un blocage par défaut des différentes invites proposant aux internautes d'activer l'affichage de notifications sur leur navigateur - aka le fils illégitime de nos bonnes vieilles pop-up. Les utilisateurs·rices conservent malgré tout le choix de les activer ou non via un menu beaucoup plus discret qui se situe à gauche de la barre d'adresse lorsqu'une demande est en attente.Le navigateur Mozilla Firefox est disponible gratuitement sur Windows, macOS et Linux, et peut être téléchargé directement depuis notre fiche logicielle Notez enfin que si les versions Android et iOS de Firefox sont respectivement disponibles au téléchargement sur le Google Play Store et l'App Store, elles ne bénéficient pas tout à fait des mêmes ajouts et fonctionnalités.