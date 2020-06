Humble Fight for Racial Justice : de très bons jeux et de la lecture pour 28 euros et pour la bonne cause

Après le fameux bundle de plus de 1000 jeux signé itch.io, qui a dépassé les 8 millions de dollars récoltés pour les organisations NAACP Legal Defense and Educational Fund et Community Bail Fund, c'est au tour de Humble Bundle de proposer un solide pack. L'objectif : récupérer des fonds destinés à des œuvres caritatives dont le but est de lutter contre les inégalités et de promouvoir l'égalité raciale.