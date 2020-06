Un bundle de plus de 300 jeux pour moins de 5 euros sur itch.io

Itch.io propose effectivement une compilation de plus de 740 « jeux et assets » avec pour objectif de récolter 5 millions de dollars à destination du NAACP Legal Defense and Educational Fund et du Community Bail Fund, à hauteur de 50% chacun.

Baptisée Bundle for racial justice and equality, la compilation est facturée exactement 5 dollars et court encore pour une semaine. En échange de cette modique somme, vous pourrez récupérer des jeux divers et variés. Dans le lot, il y a évidemment pas mal de titres insignifiants.

On trouve cependant quelques très belles surprises comme A Mortician’s Tale, A Short Hike, Art Sqool, Fortune-499, Gunhouse, Heavy Bullets, Minit, Myth Bearer, Night in the Woods, Overland, Oxenfree, Quadrilateral Cowboy, Shipwreck et Wide Ocean Big Jacket… pour n'en citer que quelques-uns.