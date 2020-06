Récupérez gratuitement The Witcher 3 sur GOG si vous le possédez ailleurs

Si ses soldes estivales viennent de se terminer, GOG n'a pas fini de se montrer généreux avec ses utilisateurs. En effet, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 23 juin, il est possible de récupérer gratuitement The Witcher 3 sur la plateforme, sous une condition (et pas des moindres) : posséder déjà le jeu sur l'une des plateformes supportées par GOG Galaxy 2.0.

Pour rappel, le logiciel permet de regrouper dans une seule interface tous les jeux possédés sur les nombreuses plateformes existantes. Ainsi, si vous avez déjà acheté le jeu sur Steam, Origin, Epic Games Store, ou même sur consoles (PS4 et Xbox One, mais pas Switch puisque GOG 2.0 ne supporte pas l'intégration avec la console de Nintendo), GOG l'ajoute à votre ludothèque sans DRM.

Notez qu'une FAQ est disponible afin de vous informer notamment quant à la version du jeu que vous allez récupérer en fonction de celle que vous possédez. Par exemple, si vous possédez le jeu de base et ses extensions séparément, vous ne recevrez pas la version Game of the Year, mais simplement le jeu de base.

Enfin, notez que si vous avez déjà le jeu sur GOG, vous recevrez un code pour l'offrir à quelqu'un. Beau geste.