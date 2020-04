GOG Galaxy supporte désormais les jeux via abonnements

Lire aussi :

Le lancement de GOG Galaxy 2.0 dans sa forme finale approche.Si vous n'êtes pas familiers avec GOG Galaxy 2.0, rappelons tout d'abord qu'il s'agit d'un logiciel permettant de gérer et de suivre, en un seul endroit, les statistiques de tous vos jeux, ainsi que ceux de vos amis, issus de plateformes comme Steam , Uplay, Epic Games Store, Origin ou encore Battle.net, PlayStation, et GOG, bien entendu. À l'état de bêta fermée, puis ouverte, depuis plusieurs mois maintenant, l'application vient de recevoir sa cinquième mise à jour majeure, tandis que le lancement final est annoncé comme étant proche.Proposant un support partiel par le passé, désormais GOG Galaxy supporte pleinement les jeux via abonnements (Xbox Game Pass, Uplay+...etc.). Il est ainsi possible de voir les titres possédés par ce biais et d'en gérer le comportement.Plus encore, au-delà de classiques corrections de bugs, améliorations de performances et autres changements d'interface, on relèvera l'ajout d'un nouvel outil pour trier ses jeux de manière personnalisée en renommant directement ses jeux. Enfin, signalons le retour de la possibilité de lancer des exécutables autres que des jeux depuis GOG.com (éditeur de carte, manuel...) ou encore et surtout celle de définir des exécutables supplémentaires et des arguments en ligne de commande pour les jeux installés. Un vrai plus pour les titres disposant de mods, notamment.