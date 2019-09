GOG Galaxy passe la seconde : meilleures performances et recherche globale sont au menu

Le recherche avancée, enfin !

La personnalisation de l'affichage de la bibliothèque

Source : Neowin

Après Steam GOG Galaxy se refait une beauté avec la mise à jour « Atlas » permettant de meilleures performances et des options de recherches plus précises.La mise à jour « Atlas » vient d'être déployée en bêta fermée et le principal atout de l'application Galaxy 2.0 est l'ajout d'une barre de recherche avancée à la fois plus globale et plus précise. Celle-ci permet de farfouiller à travers le catalogue de GOG grâce à différentes sources - les amis, les genres, les notes, la date de sortie. Cette barre de recherche prend la forme d'une petite fenêtre pop-up, qu'on peut notamment ouvrir en pressant « Ctrl+F ».Les résultats de ces recherches présentent à la fois les jeux possédés et ceux non achetés, ainsi que la date de sortie ou l'éditeur du jeu. Surtout, un petit bouton permet de « marquer » les jeux comme étant achetés, même s'il s'agit de titres que vous ne possédez pas sur votre bibliothèque GOG ou de jeux Nintendo Switch, PS4 ou Xbox (comme le montre d'ailleurs la vidéo ci-dessous avec l'icône d'une exclusivité Nintendo à paraître prochainement,).Un autre petit bouton permet également de se rendre directement sur la page de ces titres. C'est plutôt bien fait et clairement ergonomique. Comme Steam il y a quelques jours, GOG a décidé d'apporter de nouvelles fonctionnalités, en termes d'affichage, à sa bibliothèque de jeu.Une fenêtre dédiée aux jeux en cours d'installation, mis en pause ou en attente, permettra de voir l'état de l'évolution de sa bibliothèque. Cette dernière comme la liste de souhaits pourront également être filtrés par noms, notes ou statuts d'installation.De la même manière, GOG Galaxy 2.0 permettra d'organiser son catalogue de titres en fonction de ces différents critères, voire d'en ajouter de nouveaux comme la date de sortie ou le nom de la plateforme sur laquelle est disponible un jeu. Mieux : chacune de ces colonnes pourra être déplacée sur sa fenêtre, simplement avec un «» au niveau du nom de la colonne en question.Il est possible de s'inscrire à la bêta en suivant ce lien