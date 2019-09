La nouvelle bibliothèque Steam débarquera en bêta publique dans 10 jours (et c'est beau)

Des allures de Discord

Plus de clarté dans la bibliothèque

Source : The Verge

Une charte graphique toute neuve et une ergonomie optimisée pour votre bibliothèque Steam . Les premières images de la nouvelle mouture de la plateforme ont été diffusées le 4 septembre, après plusieurs mois d'attente.subit de plus en plus la concurrence de l'Epic Games Store au niveau des ventes, et de Discord, en tant que principal hub du jeu vidéo sur PC. C'est donc logiquement que la plateforme de Valve s'estpour. Des mises à jour bienvenues pour le site internet et l'application, dont l'aspect avait pris un petit coup de vieux.Voici quelques images du nouveau Steam :C'est plutôt canon, n'est-ce pas ?Comme on peut le voir, ce ravalement de façade a été effectué en profondeur. La première chose qui frappera les habitués de la plateforme, c'est la clarté dans la bibliothèque ! En effet, pour les détenteurs de plusieurs dizaines, voire centaines de jeux sur, l'ancienne interface manquait indéniablement de visibilité.Désormais, les jeux joués récemment apparaîtront en premier. Il sera possible depour classer ses titres - comme « RPG » ou « Indie » - ou même mélanger des tags comme « Aventure » et « Non joué » pour être sûr de ne pas passer à côté de sa collection. Il sera également plus facile de, ou ceux lancés par vos amis.», écrit l'éditeur dans l'article d'annonce.Ainsi, chaque page de jeu centralisera plus d'informations qu'auparavant, offrant. Les développeurs pourront afficher les mises à jours majeures, les patchs, les événements et communiquer avec les joueurs. Enfin, côté, desde quelques secondes devraient remplacer les images, lorsque l'on effectue une recherche.