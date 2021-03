Kings of Leon devient le premier groupe à sortir un album sous forme de tokens non fongibles (NFT)

Le marché des tokens non fongibles (NFT) a connu une forte croissance en 2020, avec une augmentation des cas d’utilisation et une augmentation exponentielle des ventes.

Une récente étude réalisée par l’Atelier BNP Paribas a montré que les ventes d’art numérique ont augmenté de 2 800 % en 2020. Nadya Ivanova, de l’Atelier BNP Paribas, a déclaré : « Des marques traditionnelles comme Nike, Louis Vuitton et même la Formule 1 sont déjà le fer de lance de la première génération de NFT commerciale (…). Nous nous attendons à voir plus de marques entrer dans cet espace et y investir plus de ressources. »

Toutefois, la tokénisation d’un album par King of Leon est une première mondiale dans l'industrie de la musique, même si des artistes ont déjà montré un certain intérêt pour les NFT, à savoir The Man, Shawn Mendes et Grimes.