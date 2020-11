Les concerts débarquent (enfin) sur Bandcamp

Comme l'indique Engadget, Bandcamp prend toutefois le train en marche… et le fait sur le tard. De nombreux artistes ont déjà commencé à diffuser des concerts sur YouTube, Instagram ou sur des plateformes spécialisées, plus adaptées à la retransmission de lives payants, comme Mandolin ou Single Music. Bandcamp devrait néanmoins pouvoir compter sur sa renommée, notamment auprès des artistes indépendants, et sur l'implémentation des concerts sur les pages des artistes déjà en place pour attirer du public.