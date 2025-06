C’est là que le système devient un peu plus retors. Car plus vous cherchez, plus vous alimentez ce profilage. Et plus ce profilage est précis, plus l’algorithme affine son calcul. Non pas pour vous proposer un bon prix, mais pour vous pousser à cliquer avant que celui-ci ne remonte. Ce que vous voyez n’est donc pas un tarif « juste », encore moins universel. C’est une estimation de ce que vous êtes prêt à payer, dans le contexte qui est le vôtre. Et c’est valable pour à peu près tout ce que vous pouvez réserver en ligne : les billets d’avion, les hôtels, les voitures de location, mais aussi certaines activités touristiques ou assurances voyage.