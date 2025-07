En vacances à l'étranger, on multiplie souvent les paiements par carte bleue et les frais peuvent vite s'accumuler. Pour éviter cela, il est possible de se tourner vers des cartes multi-devises. Certaines banques, comme Revolut, proposent des cartes de voyage internationales pour faire des paiements et des retraits sans frais cachés. Il est également possible de configurer des limites pour ses dépenses.