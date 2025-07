Plus généraliste mais tout aussi utile, Google Keep permet de créer des listes de toutes sortes et peut donc aussi être utilisée pour faire ses valises. Cette app simple et bien pensée permet de créer des listes d'éléments à cocher au fur et à mesure et à partager en quelques clics. Son point fort ? Elle est automatiquement synchronisée à votre compte Google : vous pouvez donc retrouver à tout moment votre liste sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Google Keep est un outil gratuit disponible sur iOS et Android.