Wanderlog n'a pas son pareil pour organiser vos voyages. Ce planificateur permet de créer des itinéraires de toutes sortes, de trouver des vols, des hôtels et des restaurants à bas prix mais aussi et surtout, de gérer votre budget. Il est notamment possible de centraliser vos dépenses et de les catégoriser (transports, activités, nourriture, etc.).Wanderlog peut aussi calculer automatiquement les remboursements entre voyageurs et stocker des documents PDF (factures, par exemple).