Vous pouvez (enfin !) désactiver les vidéos en autoplay sur le Play Store

Comment désactiver les vidéos en autoplay sur le Play Store

Source : Android Authority

Quand on utilise un smartphone Android, on passe forcément régulièrement par le Play Store , le magasin d'applications officiel du système d'exploitation. Or, Google a déployé une nouvelle option lors d'une récente mise à jour, laissant les utilisateurs décider s'ils veulent ou non activer l'autoplay des vidéos sur le service.Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les Paramètres de l'application et de sélectionner « Lire automatiquement les vidéos », qui est l'un des premiers choix du menu. Vous avez alors trois possibilités : « Toujours lire automatiquement les vidéos », « Lire automatiquement les vidéos via le Wi-Fi uniquement » ou encore « Ne pas lire automatiquement les vidéos ». Il vous faut alors cocher le dernier cité pour ne plus jamais avoir d'autoplay sur le Play Store.La lecture automatique des vidéos est souvent une fonctionnalité ennuyante, en plus d'être consommatrice de données mobiles et d'énergie. En France, une proposition d'amendement vise d'ailleurs à réduire l'impact écologique du numérique en interdisant notamment l'autoplay sur les plateformes.Si des applications comme YouTube ou Netflix sont directement visées, le Play Store a aussi recours à ce genre de procédé. Au moins, on peut désormais manuellement y mettre un terme.