Pixel 4 : l’API de Motion Sense ne sera pas disponible tout de suite pour les développeurs tiers

« Pas tout de suite », ou jamais ?

Une technologie prometteuse mais limitée

Interrogé par Android Police au sujet de l'API permettant l'utilisation de Motion Sense , Google admet qu'elle restera pour le moment la chasse gardée de la firme.La réponse du porte-parole de Google a de quoi inquiéter développeurs et enthousiastes. Interrogé sur la possibilité d'une API permettant aux développeurs tiers de tirer parti du radar Soli et — donc — de Motion Sense, Google botte en touche. «».Autrement dit : l'ouverture de Motion Sense à davantage d'applications n'est absolument pas au programme pour le moment du côté de chez Google.Mais comme le rappelle Android Police, Google a en réalité déjà laissé d'autres développeurs faire joujou avec son nouveau radar Soli. On retrouve dans les smartphones Pixel 4 deux mini-jeux préinstallés permettant de se familiariser avec les commandes gestuelles du smartphone. L'un d'eux, Headed South, est notamment développé par ustwo, à qui l'ont doit les jeux Monument Valley En l'état, Motion Sense ne permet guère que de passer d'un morceau à l'autre sur vos applications musicales, de prendre ou de refuser un appel, ou deune alarme d'un geste de la main. Des fonctionnalités élémentaires donc, d'autant que notre expérience avec la chose pendant notre test ne s'est pas forcément soldée par un taux de réussite optimal.Peut-être Google souhaite-t-elle tout simplement peaufiner Motion Sense avant de permettre à d'autres développeurs de profiter de la technologie. Après tout, les Pixel 4 officiellement disponibles depuis quelques semaines, Google doit commencer à recevoir de précieux retours sur la fonctionnalité.On peut raisonnablement imaginer que des mises à jour logicielles futures amélioreront la détection des gestes de l'utilisateur. À moins bien sûr que Google revoie ses plans en la matière et enterre plus rapidement que prévu Motion Sense. Mais au rythme où l'entreprise met un terme à ses différents projets, on doute qu'il reste encore de la place au cimetière