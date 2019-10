Pixel 4 : Google promet de rééquilibrer le passage entre 60 et 90 Hz

© Pierre Crochart pour Clubic

Google promet un correctif

Via : The Verge

Un choix motivé par une volonté d'économiser la batterie de son nouveau smartphone, mais qui semble ne pas répondre aux besoins des utilisateurs. Après tout, c'est bien chez nous que nous sommes le plus attentifs à notre smartphone, et donc qu'une fréquence de 90 Hz pourrait être le plus utile. Or, user d'une luminosité de 75 % ou plus à son domicile est très largement exagéré.Google a fait savoir à The Verge via un communiqué qu'elle travaillait à une façon plus ingénieuse de permuter la fluidité de l'écran du Pixel 4 entre 60 et 90 Hz. Un correctif prévu dans les prochaines semaines devrait apporter davantage de scénarios d'adaptation au nouveau flagship.».