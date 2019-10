Photo : DxOMark livre ses conclusions sur le Pixel 4

Lire aussi :

Derrière Samsung, Huawei et OnePlus

Pourquoi cette note ?

L'expert de la photographie DxoMark a livré son test pour le Google Pixel 4. Et il n'obtient pas une aussi bonne note qu'attendu.Avec une note générale de 112, le Pixel 4 de Google se classe seulement à la huitième position du classement DxOmark, dominé par le Huawei Mate 30 Pro (121). Il est également devancé par les Samsung Note 10+ et S10+ , par le P30 Pro ou encore les Honor 20 Pro et OnePlus 7 Pro , ce dernier ayant pourtant été critiqué pour ses performances en la matière.Néanmoins, les tests du smartphone, qui sort en France ce 24 octobre , sont quasiment unanimes : il s'agit de l'un des meilleurs photophones du marché. Une situation similaire avait eu lieu l'année dernière lorsque les Pixel 3 et 3 XL avaient été portés aux nues pour leur qualité en photo par la presse spécialisée sans recevoir le même accueil de la part de DxOMark.À noter que le Pixel 4 a reçu le score de 92 pour les selfies, exactement comme le Pixel 3. Il est sixième ex-aequo sur ce point.Penchons nous maintenant de plus près sur les raisons qui ont poussé DxOMark à donner une note de 112 au Pixel 4. L'organisme a été convaincu par les couleurs éclatantes et agréables en pleine lumière des clichés pris par le smartphone. Il apprécie aussi la bonne exposition dans toutes les conditions, la mise au point automatique rapide et précise en lumière vive, les bonnes couleurs et exposition en mode flash automatique comme le bon niveau de détails avec le zoom à courte et moyenne portée.Mais des points négatifs viennent ternir ce tableau. Les testeurs ont ainsi constaté des pertes de détails, et du bruit visible dans toutes les conditions. Des erreurs occasionnelles apparaissent également dans l'estimation de la profondeur en mode bokeh (flou d'arrière-plan pour les portraits).DxOMark estime cependant que le Pixel 4 est l'un des meilleurs mobiles pour prendre des vidéos, à égalité avec le Note 10+. L'institut a été impressionné par la stabilisation, l'autofocus rapide et précis, les couleurs et la balance des blancs, l'exposition, le niveau de détails et la maîtrise du bruit. Pour finir, on peut tout de même reprocher à l'appareil l'absence d'enregistrement 4K à 60 fps.