Pixel 4 : Google promet une mise à jour pour le déverrouillage facial sans contact visuel

It's a bug, not a feature

Une option de Face Unlock requérant l'attention de l'utilisateur a déjà été repérée dans le code du PIxel 4. © The Verge

La reconnaissance faciale de Google en plein débat

Source : The Verge

Une «» qui n'a pas manqué de faire réagir la toile ; certaines personnes pointant un manque criant de sécurité pour le nouveau flagship de Google. La firme de Mountain View a contacté The Verge à ce propos, et promet qu'une mise à jour prochaine viendra résoudre ce couac.Google a-t-elle été prise de court en développant sa propre technologie de reconnaissance faciale sécurisée ? La déclaration de l'entreprise au média américain The Verge tend vers cette option. Pour preuve, Google admet être en train de développer une option nécessitant à l'utilisateur de regarder son écran pour déverrouiller son smartphone.D'après The Verge, le géant du Web annonce être en train de «». Une option qui sera intégrée «».Depuis la présentation officielle des Pixel 4 et Pixel 4 XL la semaine dernière, quelques fuites ont déjà donné à voir une telle option apparaître dans les paramètres de Face Unlock sur le smartphone. Mais The Verge assure que cette fonctionnalité ne sera pas disponible sur les modèles qui commenceront à arriver dans les mains des clients le 24 octobre prochain.Faut-il voir derrière ce problème de sécurité le résultat de la polémique dont Google a fait l'objet en amont de la sortie des Pixel 4 ?Souvenez-vous : début octobre, le New York Daily News rapportait que Google avait fait appel à des intérimaires pour mener une opération de scan facial à grande échelle aux États-Unis. Mais ce qui n'était sur le papier qu'un moyen pour le géant du Web de perfectionner son algorithme de reconnaissance faciale et d'éviter les discriminations s'est depuis transformé en véritable enfer de relations publiques. En cause : une certaine préférence pour le ciblage de personnes vulnérables et dans le besoin, plus à même de céder leurs données biométriques contre une bouchée de pain.L'opération ayant dû être suspendue séance tenante, peut-être Google n'a pas encore recueilli suffisamment de données pour assurer à l'utilisateur une sécurité optimale sur les Pixel 4. Ce qui expliquerait qu'un délai de plusieurs mois soit annoncé par la firme avant l'ajout de la fonctionnalité décrite ci-dessus.