Google suspend ses opérations controversées de scan facial dans la rue

Mensonges et focus sur des personnes vulnérables

Google va mener l'enquête

Source : The Verge

En juillet dernier, on apprenait que Google faisait appel à des intérimaires, via l'entreprise de recrutement Randstad, dans le but de perfectionner son système de reconnaissance faciale . Leur mission : apostropher des passants, pour les convaincre de se livrer à une brève expérience, consistant à voir leur visage scanné par un appareil. Avec à la clé : cinq malheureux dollars en bons d'achat Amazon ou Starbucks.Une telle révélation a nécessairement suscité une certaine défiance. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. La semaine dernière, une enquête dua en effet permis de révéler que les contractuels engagés étaient encouragés à mentir quant à l'utilisation des données récoltées , en mettant en avant un prétendu test d'application.Et si vous trouvez la méthode déjà limite, sachez que cela peut devenir encore plus malsain. Toujours d'après le, un sous-traitant de Google aurait particulièrement ciblé les personnes sans-abri, dans la commune d'Atlanta (États-Unis). Ce qui a vivement fait réagir la procureure de la ville, qui a envoyé un mail à Google : «».Confrontée à ces controverses embarrassantes, l'entreprise n'a donc finalement eu d'autre choix que d'arrêter les frais. Elle a décidé de suspendre l'opération, en attendant de mener sa propre enquête. Par ailleurs, elle a affirmé avoir insisté auprès de ses sous-traitants pour que les participants à l'expérience soient totalement au courant de sa nature. Ce qui la conduit à qualifier les allégations publiées dans la presse de «».Pour Google, l'idée du programme était uniquement d'enrichir son système de reconnaissance faciale avec le plus large éventail possible de visages. Et ce, dans le but d'éviter que sa technologie ne fasse preuve de discrimination, notamment envers les « personnes non-blanches ». À quelques jours de la sortie du Pixel 4 , l'objectif est donc sans doute atteint. Mais au prix d'une polémique retentissante.