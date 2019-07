Google "achète les visages" des passants pour 5$ pour améliorer son futur Face ID

Un collecte de données utilisées pour développer un concurrent à FaceID

Google n'inquiète plus ses utilisateurs, dépassés par l'ampleur des informations personnelles récupérées

Source : ZDNet

Combien d'argent vaut votre? Pour beaucoup, pas plus de cinq dollars. C'est ce que raconte Chris Matyszczyk, journaliste pour le site, qui explique dans un article que l'un de ses amis, George, a été abordé dans la rue par l'un des employés de Google afinGeorge a ainsi du, durant cinq minutes,dissimulé par une très épaisse coque. On peut alors imaginer qu'il s'agissait soit du futur, soit d'un appareil servant depour les ingénieurs deLe système a ensuiteles différentes parties de sa tête, à des fins d'analyse et d'amélioration d'un système de. L'employé du moteur de recherche n'a cependant pas été plus loquace sur le sujet.En guise de rémunération pour obtenir lesnécessaires à l'exploitation de ces données,, à utiliser chezouUne situation qui n'a pas fait sursauté George, qui explique au journaliste être bien conscient de l'ampleur de cette collecte d'informations, mais aussi impuissant face à l'avance prise par Google sur le sujet, à travers ses nombreux produits.» conclut-il un brin défaitiste.