Google annoncerait le Pixel 4 le 15 octobre

Crédit : Evan Blass

Leest une vraie passoire. Alors que de précédentes fuites nous ont déjà informé sur son design et ses potentielles caractéristiques techniques, nous voilà face à une nouvelle révélation. D'après une image repérée par Evan Blass, l'appareil serait annoncé par Google le 15 octobre.Ce créneau s'annonce plus tardif que la présentation du Pixel 3, l'année dernière, mais comme le lancement d'Android 10 intervient un mois plus tard que le celui d'Android 9.0 Pie, à nouveau l'année dernière, rien ne semble véritablement improbable.Pour rappel, Google doit présenter deux nouveaux smartphones : les Pixel 4 (de 5,7 pouces) et Pixel 4 XL (de 6,23 pouces pour une définition de 3040 x 1440 pixels). Ce dernier embarquerait un(et non 855+) tandis que les deux smartphones profiteraient de dalles 90 Hz , de trois capteurs photo dorsaux et de 6 Go de mémoire Animés selon toute logique par Android 10, ils arboreront visiblement. Cette dernière serait vouée à accueillir un système de reconnaissance faciale semblable à la technologie Face ID d'Apple , ainsi qu'un radar Soli capable de détecter les mouvements de l'utilisateur