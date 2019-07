Avec le Pixel 4, Google veut écraser le Face ID d'Apple et dépasser le Kinect de Microsoft

Google présente son FaceID, bien plus souple que celui d'Apple

Google veut réinventer l'interaction Homme-machine avec son capteur de mouvements

Source : The Verge

Len'est pas encore sorti que l'on sait déjà beaucoup de choses sur lui. Les rumeurs et autres bruits de couloir s'intensifient autour de ce smartphone très attendu et, plutôt que de faire la sourde oreille, a préféré cette annéepar petites touches.Le constructeur a ainsi publié une courte vidéo sur YouTube et les réseaux sociaux ce lundi 29 juillet, pour dévoilerqui viendront équiper ledès sa sortie courant octobre.La première de ces fonctionnalités, et ce n'est pas une surprise, est. Ressemblant beaucoup aud'Apple, il intègre un capteur infrarouge et un projecteur de points sur le visage, pour en analyser la profondeur et effectuer un scan 3D d'une grande précision.Une différence toutefois et pas des moindres :, peu importe que lesoit en mode paysage ou portrait (et même à l'envers comme l'indique Google) - contrairement à l'iPhone qui exige une position spécifique pour fonctionner.Google annonce d'ailleurs que «», du petit nom donné pour le moment à cette technologie, sera proposé pour. On imagine quesera compatible dès le lancement. Les données biométriques seront quant à elles chiffrées à l'intérieur du téléphone, dans une enclave sécurisée.est quant à elle une petite révolution ergonomique dans l'univers des smartphones. Il sera possible avec ce système de passer une chanson, de faire taire une sonnerie ou encore de stopper une alarme uniquement avec un geste,. Une technologie qui rappelle ce que proposait Microsoft sur sa Xbox avecil y a quelques années.Mieux encore, lepourra savoir qu'un utilisateur souhaite le saisir grâce à, et orienter les capteurs du système de reconnaissance faciale pour détecter son visage avant même qu'il n'ait touché le téléphone. Le déverrouillage serait en principe quasi immédiat.Pour parvenir à ce résultat,, une technologie sur laquelle la firme planche depuis plusieurs années , qui peut détecter les mouvements du doigt ou de la main et, pour accomplir une ou plusieurs actions spécifiques.Google explique que quelques combinaisons de gestes seront disponibles au lancement et que cette collection sera étoffée par des mises à jour.et être disponible quelques jours après son annonce. Une chose est sûre : Google se donne cette année les moyens pour se placer