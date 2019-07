Grâce au Pixel 3a, Google a doublé ses ventes de smartphones au deuxième trimestre 2019

© Google

Des ventes de Pixel deux fois supérieures à l'année dernière

Via : XDA Developers

Plus accessible, moins performant, mais reprenant à son compte tout ce qui fait « l'expérience » Pixel, lemontre quea eu le nez creux en s'implantant sur un nouveau segment de marché.Dans le rapport financier du deuxième trimestre 2019 publié par Alphabet — la maison-mère de Google —, on peut lire que «».Des nouvelles assurément réjouissantes pour l'entreprise et ses actionnaires, et qui montre que les consommateurs sont de plus en plus réceptifs à la « marque » Pixel. Une aubaine pour Google, qui lancera à l'automne prochain les Pixel 4 et Pixel 4 XL, que les dernières rumeurs prédisent comme particulièrement innovants