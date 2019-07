Les Google Pixel 4 pourraient être contrôlés par des gestes, sans avoir à toucher leur écran

© 9to5Google

The oval opening of the Pixel 4 Series front panel means that the Google Pixel 4 Series will be groundbreaking and new and worth looking forward to. pic.twitter.com/9Pg9bGcWrs — Ice universe (@UniverseIce) 20 juillet 2019

Un nombre de capteurs qui interroge

Le projet Soli ressuscité sur le Pixel 4 ?

Source : 9to5Google

De nouvelles rumeurs, basées sur des photos volées en provenance d'un fabricant de verres de protection, laissent entendre que les nouveauxpermettraient une reconnaissance faciale en 3D — plus sécurisée — ainsi qu'un mode de navigation gestuelle prédit parcomme «».Comme le montrent ces nouvelles images, les nouveaux smartphonesdeabandonneraient la problématique encoche, qui se faisait imposante sur le Pixel 3 XL . En lieu et place, on remarque que la bordure haute de l'appareil est bardée de pas moins de, dont l'un est probablement dévolu à l'appareil photo avant.Les autres ne sont pas sans rappeler les capteurs déjà présents sur les iPhone X et ultérieurs, et qui permettent au smartphone de disposer d'une carte en trois dimensions du visage de l'utilisateur — rendant la reconnaissance faciale plus sécurisée.Mais un dernier capteur, en forme de capsule, interroge les observateurs. Et si Google avait enfin trouvé la bonne formule pour son projet Soli Pour rappel, leregroupe de nombreux brevets déposés par Google, qui, par l'intermédiaire d'un radar implanté dans un appareil, permettent d'interagir avec celui-ci; uniquement avec des gestes distants donc.Selon certains observateurs, la découpe elliptique que l'on peut observer en haut à droite du futurserait dévolue à intégrer un tel capteur. Et comme pour apporter de l'eau au moulin de cette rumeur, XDA Developers de confirmer qu'une telle fonctionnalité serait justement prévue dans des paramètres cachés d'Rappelons toutefois que l'apparition de. Au MWC de Barcelone en février dernier, LG annonçait le G8 ThinQ , un smartphone intégralement pilotable via des gestes interprétés par un capteur 3D. Selon les retours d'utilisateurs sur place, cependant, la chose était loin d'être une réussite. Espérons donc que Google, s'il devait annoncer une telle fonctionnalité, ait pris de temps de mieux peaufiner sa copie.