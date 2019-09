Le code source d’Android 10 confirme que le Pixel 4 aura un écran 90 Hz

© Google

Une fréquence de rafraîchissement adaptative

Le code source d'Android 10 fait clairement mention d'un smartphone appelé « P19 » ayant accès à un mode 90 Hz. © XDA Developers

La fluidité, un nouveau levier d'amélioration pour les constructeurs

Le Pixel 4 intégrerait des fonctionnalités gestuelles inédites. © 9to5Google

Une découverte attribuée àqui, en fouillant dans le code source d'récemment publié par Google, a trouvé un commentaire de développeur faisant clairement mention d'unesur les futursComme on le remarque dans la capture ci-dessous, il est fait référence d'un smartphone appelé «» — les Pixel de 2019, selon XDA. D'après le développeur à l'origine de ce commentaire, ceux-ci pourraient non seulement mobiliser une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, mais aussien fonction des applications qui sont utilisées.Pour signifier cela à l'utilisateur, une autre ligne de code nous informe que Google prévoit d'intégrer à la barre de statut (en haut de l'interface) une petite diode virtuelle. Une option que l'on pourrait trouver, toujours d'après l'auteur, dans les options réservées aux développeurs d'Android 10.Une nouvelle piste qui, compilée à une précédente rumeur affirmant que Google pourrait, ne fait presque plus aucun doute sur la fluidité du smartphone à paraître.Pour se différencier, les constructeurs de smartphones disposent de plusieurs leviers d'action. Certains misent tout sur la performance, grâce à des SoC extrêmement véloces. D'autres capitalisent sur la surface couverte par l'écran de leur smartphone. Enfin, certains estiment que la fluidité de l'affichage est capitale pour l'expérience utilisateur. Trois leviers qui, heureusement, ne sont pas mutuellement exclusifs (il n'y a qu'à voir le OnePlus 7 Pro pour s'en convaincre ).Google, pour sa part, compte visiblement frapper fort avec son. On sait déjà que son futur s'inspirera de Face ID d'Apple pour la sécurité biométrique. Mais le Pixel 4 devrait aussi se démarquer comme. Et cela aussi bien sur le « petit » modèle que sur sa déclinaison XL.Si Google devait s'en tenir à son calendrier habituel,