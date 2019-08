Pixel 4 : un écran 90 Hz, 6 Go de RAM et une étrange connectique pour en faire un reflex

© Google

Google passe à l'écran 90 Hz et à 6 Go de RAM

Un accessoire pour transformer le Pixel 4 en reflex

Source : 9to5Google

Attendus pour l'automne prochain, les nouveaux flagship dese doteront d'une technologie avancée de reconnaissance faciale et gestuelle . Mais ce ne sera pas la seule nouveauté notable de cet appareil, qui réserve bien des surprises à en croire 9to5Google.Inaugurée sur le Razer Phone premier du nom, l'idée d'una fait son chemin et a depuis été adoptée par une poignée d'autres constructeurs. Le OnePlus 7 Pro a préparé le terrain à d'autres comme le récent Asus ROG Phone II, qui s'offre quant à lui un écran OLED de 120 Hz Un chemin que s'apprête donc à suivre Google avec le, dont l'écran AMOLED de 5,7 et 6,3 pouces pour le Pixel 4 XL, tourneraient à 90 Hz. Comme sur ses prédécesseurs, la définition serait Full HD+ sur le premier et Quad HD+ sur le second.Une fluidité bienvenue, et à laquelle il est difficile de renoncer une fois qu'on y a goûté (essayez voir de repasser sur un moniteur 60 Hz après avoir travaillé sur un 144 Hz), qui se conjuguera selon toute vraisemblance avec- une première pour Google, qui se limitait comme Apple à 4 Go.Plus étonnant encore que ces caractéristiques techniques, 9to5Google a été informé que. Nous n'en savons malheureusement pas plus pour le moment, mais on peut imaginer que le constructeur, conscient de la certaine avance qu'il a prise en matière de photographie , cherche à redoubler d'efforts sur ce point.Enfin, petit tour d'horizon de la fiche technique : le Pixel 4 et Pixel 4 XL en partageront l'essentiel.aux commandes, 6 Go de RAM donc, mais écran et surtout batterie différente. Étonnamment, alors même que l'autonomie était le principal défaut du Pixel 3 . Le modèle XL aura quant à lui droit à une petite hausse sur ce point : 3 700 mAh contre 3 430 mAh sur le Pixel 3XL.Rappelons à ce propos qu'un écran au taux de rafraîchissement plus élevé a tendance à être plus consommateur d'énergie. Espérons que Google sait ce qu'il fait en matière d'optimisation du futur Android Q , qui sera livré de série avec le Pixel 4.