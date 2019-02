Certains Google Pixel 3 surchauffent et... s'éteignent.

Le Google Pixel 3 chauffe pendant qu'il charge avant de se couper

Source : 9to5Google

Sauf qu'aujourd'hui, c'est un énième problème qui vient une fois de plus entacher l'expérience du consommateur. En effet, de nombreux témoignages à travers les forums communautaires deou encore sur Reddit, ont mentionné le fait que le smartphoneanormale.D'après ces rapports, les coupures interviennent lorsque le Pixel 3 est en charge (que ce soit via un câble USB Type-C ou via le Pixel Stand) alors que l'utilisateur demande au smartphone d'effectuer une action. Un message s'affiche pour signifier queet que des fonctionnalités verront leurs performances limitées en attendant que l'appareil refroidisse.Dans certains cas, le Pixel 3 n'arrive pas à effectuer de refroidissement et s'éteint totalement à cause de la surchauffe. Pour le moment, Google ne s'est pas prononcé sur le sujet.