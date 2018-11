Le Pixel 3 victime d’un gros bug de gestion de sa mémoire

Les Pixel 3 ne peuvent pas gérer plusieurs applications en même temps

Des mises à jour prévues pour corriger les nombreux bugs présents

Source : The Verge

Les premiers pas desetsont décidément bien compliqués. Les deux appareils créés par Google rencontrent différents problèmes depuis le début de leur commercialisation. Après ce bug faisant apparaître une deuxième encoche sur l'écran du plus grand des deux téléphones (comme si la première n'était pas assez grosse), les Pixel 3 ont maintenant des problèmes de gestion de mémoire vive.Nous avions déjà évoqué les problèmes de mémoire que rencontrent les premiers utilisateurs du téléphone «». Le téléphone, disposant de 4 Go de, n'arrivait pas à suivre en cas d'ouverture de plusieurs applications à la suite.The Verge confirme la mauvaise gestion de la mémoire par un exemple concret. Ouvrir l'appareil photo et prendre quelques clichés demande trop de mémoire, à cause notamment de l'intelligence artificielle utilisée pour améliorer les photos. Cela a pour effet de faire crasher les applications en arrière-plan, comme Spotify, afin d'allouer l'intégralité de la mémoire à l'application photo.est bien conscient du problème et prépare un correctif qui sera déployé dans la mise à jour de décembre. Celle de novembre va résoudre le problème d'encoche, mais également un autre souci touchant cette fois la recharge sans fil. Google bride en effet la puissance de recharge à induction sur les chargeurs tiers, mais les Pixel 3 et 3 XL affichent tout de même la mention « Charge rapide » lors de leur utilisation.