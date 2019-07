ASUS officialise le ROG Phone II : écran 120 Hz OLED et Snapdragon 855+

Asus

Le premier smartphone à écran OLED 120 Hz

L'écran du ROG Phone 2 est clairement l'un de ses meilleurs arguments. © GSMArena

En réalité, lese fait le relais de plusieurs technologies de pointe ; à commencer par l'intégration Snapdragon 855+ de Qualcomm.Voilà une nouvelle qui devrait ravir les joueurs les plus avertis. Non content de proposer la première dalle du marché calibrée à 90 Hz sur son ROG Phone, Asus persiste et signe ici. Une technologie qui, selon les dernières rumeurs, intéresse beaucoup Apple pour ses iPhone Un écran à la fluidité exemplaire et au taux de contraste infini donc, qui se fait aussi beaucoup plus grand que son prédécesseur — 6,59 pouces contre 6 pouces, au format 19,5:9 contre 18:9 sur le premier modèle. Un capteur d'empreintes est situé sous la dalle pour un déverrouillage rapide et sécurisé.Le ROG Phone 2 est aussi le- la version revue et améliorée du déjà explosif 855 de Qualcomm. On s'attend alors à des performances proprement incroyables sur ce nouveau smartphone,Ce n'est pas tout ! Comme quelques-uns de ses concurrents (et notamment délicieux OnePlus 7 Pro ), le ROG Phone 2 dispose d'une, laquelle garantit des débits en lecture et en écriture ultra rapides.Pour couronner le tout, c'est — tenez-vous bien — unequi se chargera d'offrir au Asus ROG Phone 2 une autonomie très longue durée.Question photo, Asus fera confiance cette année au Sony IMX586. Un capteur de 48 mégapixels qui a déjà fait ses preuves dans bon nombre de smartphones de belle facture. Il s'accompagnera d'un capteur très grand-angle (125°) de 13 mégapixels. À l'avant, un capteur de 24 mégapixels s'occupera de vous tirer le portrait.Une fiche technique impressionnante, convenons-en, qui s'accompagne malgré tout d'une énorme inconnue :Le ROG Phone 2 est disponible dès aujourd'hui en Chine dans sa finition noir brillant. Il sera lancé «» sur le Vieux Continent ; à un tarif malheureusement encore inconnu.Néanmoins au vu des arguments techniques déployés par Asus lors de sa présentation, il ne fait aucun doute que nous avons ici affaire à un smartphone de luxe qui ne risque pas de rentrer dans toutes les poches. À titre de comparaison, le premier modèle avait été lancé en France à partir de 799€.