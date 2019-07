La première Release Candidate d'Android Q est là

La bêta 5 d'Android Q est la première Release Candidate

Source : Neowin

Proche de sa version finale,apporte peu de nouveautés. Il s'agit majoritairement de correctifs, mais on y trouve également un nouveau geste pour déclencher Google Assistant La version bêta 5 d'Android Q est sortie de. Google l'a rendue disponible pour les utilisateurs de ses appareils Pixel et ceux qui se sont inscrits au programme de test de son nouvel OS.Dans l'annonce qui accompagnait la sortie de la bêta 5, Google précisait travailler en étroite collaboration avec les équipementiers afin que ladevienne une norme sur tous les appareils qui feront tourner Android Q.Au mois de mars 2019, Google publiait la toute première version bêta d'Android Q. À cette occasion, la firme de Montain View avait précisé que le programme comporteraitavant la sortie officielle de l'OS au troisième trimestre. Mais aussi que les deux dernières versions seraient des Release Candidate. Ainsi, la bêta 5 est la première Release Candidate et, en toute logique, la bêta 6 sera la deuxième et dernière.La sortie d'Android Q est attendue d'ici septembre 2019 au plus tard.