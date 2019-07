Android Q Bêta 5 : un nouveau geste pour déclencher l'assistant

© Rafapress / Shutterstock.com

Une animation colorée pour Google Assistant

Source : AndroidPolice

La version bêta 5 d'ne semble pas apporter beaucoup de nouveautés, contrairement à la Bêta 4 . Il s'agirait surtout de corriger les bugs des versions précédentes.Un utilisateur de Reddit , prétend faire partie du programme US de. En images, il a dévoilé le changement le plus substantiel et perceptible de cette nouvelle version, non publiée, du prochain OS Android. Ce leak présente donc le, et l'animation qui a été ajoutée. Alors qu'auparavant, il n'y avait aucune animation dédiée, Google a relooké sa fonctionnalité.Ainsi, le nouveau geste qui déclenche l'assistant est un « cliquer glisser » depuis le coin inférieur du smartphone vers le centre de l'écran. On peut également apercevoir des crochets dans les coins inférieurs dont l'utilité n'est pas encore précisée. Le mouvement est suivi d'qui indique le lancement de. Il s'agit d'une fine ligne de couleurs, en bas de l'écran, qui se déplace du bord vers le centre, avant que la fenêtre de l'assistant ne s'ouvre.On peut noter une petite déception pour la personne à l'origine du leak : comme elle le précise dans la conversation sur, l'application Pokemon Go ne semble pas fonctionner pour l'instant sur son smartphone de testEn attendant plus de précisions, vous pouvez découvrir le geste et l'animation d'ouverture de Google Assistant pour la Bêta 5 d'Android Q, dans