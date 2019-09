Une publicité TV pour le Google Pixel 4 fuite et montre le contrôle gestuel

« A phone made the Google way »

Un appareil photo qui vise les étoiles

Source : Android Police

À l'approche de la sortie du, prévue pour le mois d'octobre 2019, la course aux infos s'intensifie. Après les premières photos volées , voici une indiscrétion majeure : une, récupérée par nos confrères espagnols de Pro Android Précisons d'emblée que la vidéo n'est pas d'une qualité époustouflante et ne possède pas de son. C'est le lot des fuites... Mais cela n'empêche pas de distinguer clairement lesdu prochain appareil phare de Google.Le teasing commence d'ailleurs par une mise en avant des réalisations de l'entreprise, avec la question : «» En l'occurrence, «» fait référence àLa réponse ne se fait pas attendre : «Concrètement, qu'est-ce que cela signifie, selon l'entreprise ? Première fonctionnalité mise en avant : la possibilité d'utiliser le téléphone. Il apparaît donc clair que lefera appel auEnsuite, le spot enchaîne rapidement sur les autres principaux atouts de l'appareil, à commencer par un. Enfin, c'est l'qui est mis en exergue, avec sa capacité à, et même à prendre desReste-t-il encore des fonctionnalités à découvrir chez le futurde Google ? Suite aux prochaines fuites...