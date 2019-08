Et voici les premières photos volées du Google Pixel 4

© XDA Developers

Pixel 4 : un design plus brillant que les précédents modèles

Capteur d'empreintes sous l'écran, ou 100 % reconnaissance faciale ?

Cette fois, la chose ne vient pas deévidemment, mais d'un informateur de l'équipe de XDA Developers qui a pu se procurer une image dutournant chez l'opérateur américain Sprint.Ce qui frappe sur cette image, ce n'est pas le trio d'appareils photo (que l'on suppose être un standard 12 MP + télé-objectif 16 MP + 3D ToF), mais bienà l'arrière. Là où le Pixel 3 et ses prédécesseurs affichaient une partie mate plus douce, à l'arrière, ce Pixel 4 semble opter pour le tout brillant.Autre observation donnant matière à réflexion :. Google optera-t-il pour un modèle inclus sous l'écran ? Ou au contraire s'inspirera-t-il d'Apple avec sa nouvelle technologie de reconnaissance faciale pour se passer purement et simplement d'un capteur digital ?Autant de questions auxquelles Google répondra lors de l'annonce officielle du Pixel 4, attendue au cours du mois d'octobre