Le Google Pixel 3a fait un excellent score au DxOMark, à un point du Pixel 3

Le Pixel 3a au niveau du Pixel 3 ?

Un 3a plus abordable

Source : 9to5Google

Il y a quelques semaines, Google lançait son Pixel 3a , une version « lite » du Pixel 3 standard, proposé à un tarif autrement plus abordable. Un smartphone qui reprend, avec la ferme ambition de devenir un «» à un prix imbattable de 399 euros.Selon, qui se charge (entre autres) de tester les capteurs photos des smartphones , la section photo dun'a rien à envier à celle de son grand frère, lancé en fin d'année dernière, avec. Le Pixel 3a est légèrement moins performant en vidéo, ce qui lui vaut la note globale de 100, contre 101 pour le Pixel 3.Toujours est-il que celles et ceux qui recherchent un smartphone performant, capable de capturer de très bonnes photos, et financièrement abordable, songeront forcément à ce Google Pixel 3a à 399 euros, plutôt qu'au modèle classique... affiché pour sa part à 859 euros. Pour retrouver notre test complet du Google Pixel 3a, direction cette adresse