Pixel 4 : Google Assistant va subir les appels en attente à notre place

Avec le Pixel 4, Google Assistant va passer un cap

Probablement pas près d'arriver en France...

Le Pixel 4, dont le lancement est prévu pour le mois d'octobre 2019, serait doté d'une fonctionnalité facilitant la vie des utilisateurs quand ils sont mis en attente durant un appel téléphonique. D'après les informations de 9To5Google, qui cite une «», Google Assistant prendra le relais dans ce genre de situation pour nous donner le temps de se consacrer à une autre activité.Lors d'un appel avec une administration ou une entreprise, un nouveau bouton s'affichera à l'écran. Appuyer dessus permettra de prévenirque vous avez été mis en attente et que vous allez vaquer à d'autres occupations. L'assistant se met alors en alerte pour identifier quand un humain est de retour au téléphone, et prévenir l'utilisateur le cas échéant.Tous les détails sur le fonctionnement de cette option ne sont pas encore connus. D'ailleurs, la source précise que celle-ci est en début de développement. Il estime qu'elle ne sera pas disponible directement à la sortie du Pixel 4 mais probablement un peu plus tard.Google a pris l'habitude de réserver certaines fonctionnalités à sa gamme de smartphones Pixel, avant de parfois les intégrer nativement àet de les rendre disponibles sur les mobiles des autres constructeurs. On sait par exemple depuis plusieurs mois que ses équipes travaillent sur une fonctionnalité de détection des accidents de la route. Celle-ci pourrait être couplée à Google Duplex, l'IA qui passe des appels à votre place pour réserver un rendez-vous chez le coiffeur ou une table au restaurant. Un Pixel 4 pourrait alors savoir instantanément si son propriétaire a été victime d'un accident et appeler automatiquement les secours.Reste à savoir quand tout cela va débarquer en France. Les États-Unis et les pays anglophones sont très souvent servis en premier lorsqu'une nouveauté relative à Google Assistant est lancée. Duplex, par exemple, n'a pas été déployé au-delà d'un cercle restreint d'utilisateurs nord-américains depuis sa sortie il y a plus d'un an.