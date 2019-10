Pixel 4 : une fois la luminosité réduite à moins de 75%, l’écran repasse en 60 Hz

© Google

L'écran oscille entre 60 et 90 Hz selon la luminosité

À la veille de la sortie du Pixel 4, on sait désormais comment cela fonctionne. En réalité : tout est basé sur l'intensité lumineuse projetée par l'écran.Nous savions déjà que l'utilisateur n'aurait pas beaucoup de contrôle sur la fréquence d'affichage du Pixel 4, à moins de forcer l'affichage 90 Hz via les paramètres de développeur. Mais un petit test effectué par un Redditeur confirme à présent le mode opératoire dudynamique du smartphone Google.En effectuant un simple examen sur le site testufo.com — qui permet de calculer en temps réel la fréquence d'affichage de l'appareil utilisé — celui-ci s'est rendu compte qu'avec une luminosité comprise entre 75 et 100 %, le Pixel 4 affichait 90 Hz. Sous les 75 % en revanche, l'écran repasse à 60 Hz.Nous sommes en mesure de confirmer cet état de fait via l'exemplaire de test qui nous a été fourni par Google (le test arrive très vite, promis !). Nous restons cependant dubitatifs concernant ce choix, qui ne semble pas motivé par une quelconque logique. D'autant qu'une luminosité de 75 % est plutôt élevée pour un usage à l'intérieur du domicile, qui est pourtant l'endroit où nous sommes le plus à l'aise pouret profiter d'un affichage fluide.