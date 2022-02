Google Pixel 6 : il faudra attendre jusqu'à mars pour que Google corrige les bugs de Wi-Fi

Du côté de chez Google, on explique : « Après quelques investigations, nous avons identifié la cause profonde et déterminé qu'elle a un impact sur un très petit nombre d'appareils. Bien sûr, nous sommes conscients qu'il s'agit d'une mauvaise expérience et nous avons immédiatement mis au point un correctif logiciel qui sera disponible dans la prochaine mise à jour Google Pixel Update, déployée en mars ». Une mise à jour qui pourrait être déployée à compter du lundi 7 mars. Patience, donc.