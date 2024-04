Google Maps veut rendre vos déplacements plus "verts" en proposant des itinéraires alternatifs à la voiture

Google Maps continue de gagner en fonctionnalité, et cette fois-ci aucun rapport avec l’intelligence artificielle. Dans un billet de blog publié le 17 avril, l’entreprise a annoncé des changements dans son application de cartographie, pour le bien de la planète. D’ici quelques semaines, l’app proposera à celles et ceux qui font tous leurs déplacements en voiture des itinéraires plus respectueux de l’environnement, lorsqu’ils sont disponibles.