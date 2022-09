Google peut aider à vendre des billets de train dans certains pays, une menace pour SNCF Connect ?

Il est depuis longtemps possible de passer par lui pour réserver ses chambres d'hôtel et billets d'avion. Depuis 2011, plus précisément. Ces derniers temps, l'entreprise teste une nouvelle fonctionnalité similaire, cette fois destinée au train. Au Japon et dans certains pays d'Europe (Allemagne, Italie, Espagne), il est déjà possible de réserver ses billets de train en passant par Google.