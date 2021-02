Sigfox s'allie à Google Cloud pour renforcer le développement de son univers IoT

Sigfox va en effet pouvoir transformer les nombreuses applications issues des secteurs dans lesquels elle opère, comme l'automobile, la logistique, la chaîne d'approvisionnement, les services postaux et les services publiques. On pense ainsi au suivi de composants automobiles sur leur trajet entre les usines d'assemblage et leurs fournisseurs, qui transitent par conteneurs et peuvent être tracés grâce à des capteurs intelligents connectés au réseau Sigfox, ce qui permet de suivre leur déplacement et leur condition en temps réel.