IoT : la société française Sigfox fait sa révolution 0G à Singapour

Ludovic Le Moan, co-fondateur de Sigfox, à Singapour le 20 novembre 2019 (© Alexandre Boero pour Clubic)

Le « réseau 0G », quèsaco ?

16 millions d'objets connectés au réseau 0G, plus de 22 millions de messages échangés par jour

Sigfox et son réseau 0G, une évolution rapide (© Alexandre Boero pour Clubic)

© Alexandre Boero pour Clubic

Sigfox, qui tient sa conférence annuelle à Singapour, où Clubic est présent, est une entreprise française qui fut créée en 2009 par Christophe Fourtet et Ludovic Le Moan. Alors que son siège social se trouve à Labège, près de Toulouse, la société possède différents bureaux un peu partout dans le monde, à Paris, Madrid, Munich, Boston, Dubaï, Tokyo, San Jose, Dallas et Singapour. Encore peu connue du grand public, Sigfox est pourtant à l'origine du réseau 0G, plus important réseau IoT au monde.Le réseau 0G constitue le plus grand réseau IoT au monde. Il a été conçu de façon à relier entre eux des appareils simples, et présente l'avantage - nous y reviendrons prochainement - d'être un réseau de faible consommation et à faible coût.La technologie développée par Sigfox permet, comme cas d'usage global, d'envoyer et de recevoir des données sans carte SIM ni connexion complexe. Comment ? En envoyant et en recevant des messages radio formatés dans le monde entier, le tout fonctionnant grâce à une petite puce de silicium, semblable à celle que l'on peut retrouver dans les télécommandes.Concrètement, le réseau 0G peut relier des objets qui échangent de très petits messages, trouvant tout son sens dans des domaines comme la sécurisation des bâtiments, la gestion de l'eau, des déchets et de l'éclairage et autres, s'inscrivant ainsi dans les tendances actuelles et futures. Sigfox a su tisser des liens avec plusieurs partenaires (BNP Paribas, Total, AWS, Samsung, ENGIE, Michelin etc.), qui vendent des appareils compatibles avec sa technologie.Sigfox connaît une évolution croissante, à l'instar de celle de l'IoT, sa matrice. Pour preuve, l'entreprise totalisait 2,2 millions d'appareils connectés à son réseau en 2017, 3,5 millions en 2018, et quelque 16 millions d'ici la fin 2019, pour un total mesuré entre 22 et 23 millions de messages échangés chaque jour sur son réseau (là-aussi, le chiffre ne cesse de croître).2020 devrait, en outre, être d'une importance capitale pour la firme française, misant sur le fait que 2020 promet d'être, justement, une année référence pour l'Internet des objets. Ludovic Le Moan, co-fondateur de l'entreprise, a justement rappelé en conférence d'ouverture du Sigfox Connect ce mercredi, que l'augmentation du volume d'objets connectés reliés au réseau 0G entraînerait mécaniquement une diminution des coûts profitable à tous les acteurs qui voudront opérer sur ce dernier.Le réseau 0G couvre aujourd'hui les cinq continents, et plus d'un milliard de personnes. Pour tout savoir de cette technologie 0G, nous vous donnons rendez-vous ces prochains jours, sur Clubic, pour vous plonger dans son univers.