L'armateur français CMA CGM va se faire aider de Google et de l'IA pour ses activités maritimes, logistiques et médias, voici comment

La connexion est bien établie entre Marseille, où siège CMA CGM, et Mountain View, le QG historique de Google. Les deux géants ont signé, ce jeudi 18 juillet, un « partenariat stratégique » qui devrait aider l'armateur, grâce à l'IA, à optimiser à la fois l'efficience et l'adaptabilité du transport maritime et de la logistique. L'accord devrait donc bénéficier aux activités maritimes, logistiques, mais aussi médias de CMA CGM, qui a finalisé au début du mois de juillet le rachat d'Altice Media, et qui possède maintenant les marques BFMTV et RMC.