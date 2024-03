Le géant français Valeo explique comment Google, le Cloud et l'IA vont l'aider à améliorer sa productivité

L'association entre Valeo et Google Cloud ne se limitera donc pas à la conception et à la production. Les deux entreprises font savoir qu'en plus de l'amélioration de l'assurance qualité, les divisions service client et gestion des connaissances profiteront, au sein de Valeo, de l'accord avec Google. Avec pour objectif assumé d'ouvrir la voie à une transformation globale de l'industrie automobile.