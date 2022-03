Google condamné pour des pratiques abusives envers des développeurs d'applications mobiles

L'entreprise, de son côté, a réagi en affirmant qu'« Android et Google Play offrent aux développeurs plus de choix que n'importe quelle autre plateforme, et la possibilité de toucher un public toujours plus large ». La société a d'ores et déjà modifié plusieurs clauses dénoncées dans la décision. Elle a aussi baissé sa commission pour les abonnements, mais aussi pour les petits développeurs.