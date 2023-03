Comment Google va aider les hôteliers à plus facilement vous toucher durant votre navigation

Par le biais d'une simple recherche ou par l'intermédiaire de l'outil Travels (pour les vols et hôtels), de nombreux internautes et mobinautes passent directement par le moteur de recherche Google pour leur prochain séjour professionnel ou touristique. Une aubaine, compte tenu de l'engouement des consommateurs (la requête « réserver un vol » a fait un bond de 70 % l'an dernier) autant qu'un obstacle, à l'heure où les hôteliers sont de plus en plus nombreux à espérer profiter de l'inventaire Google.