Google lance "Mes préférences publicitaires", pour mieux piloter les publicités que vous allez rencontrer

Le grand changement, c'est qu'outre les thèmes et les marques à montrer ou à masquer (une fonctionnalité qui était déjà disponible), il est désormais possible de gérer ces paramètres sans avoir à interrompre la tâche en cours. C'est évidemment plus pratique et ça nous fait gagner du temps, donc on prend. Et pour cela, le processus est simple : il suffit de cliquer sur les trois petits points verticaux qui se trouvent à côté de l'annonce, pour ouvrir le menu publicitaire et limiter ou pas l'apparition d'une annonce équivalente.