L'UFC-Que Choisir lance une action en justice contre SFR et ses forfaits RED

Cette hausse de prix forcée a évidemment du mal à passer auprès des nombreux abonnés. Aux doléances de ces derniers, SFR répond que le forfait est sans engagement et que ces derniers sont donc libres de rejoindre la concurrence. Évidemment, rares sont ceux qui prennent l'initiative de résilier leur forfait, pour le plus grand bonheur de SFR qui ne se préoccupe que très peu du caractère trompeur (et malhonnête ?) de ses pratiques, au vu des gains financiers supplémentaires obtenus chaque mois.

Mais pour l'association UFC-Que Choisir, « les pratiques mises en œuvre par SFR sont clairement trompeuses. SFR a sciemment induit les consommateurs en erreur en faisant du maintien dans le temps du prix initial des forfaits RED by SFR l'argument massue pour convaincre les consommateurs de grossir les rangs de ses abonnés. »

L'association a choisi d'attaquer une nouvelle fois SFR en justice pour « pratiques commerciales trompeuses ». Rappelons qu'il y a quelques années, cette même association avait obtenu gain de cause pour un litige avec ce même SFR, concernant cette fois des clauses illicites et abusives.