Le DJI Mini 3 Pro est officiel : toujours aussi compact, encore plus performant

Avec le Mini 3 Pro, DJI promet un système d’imagerie encore jamais vu sur un appareil de cette taille. Son capteur d’image CMOS 1/1,3 pouce avec ouverture f/1.7 présente un ISO natif double, et peut capturer des photos jusqu'à 48 Mp ou encore filmer des vidéos en qualité 4K à 60 images par seconde. Rappelons pour comparaison que le DJI Mavic Mini 2 était limité à la 4K à 30 fps ou au 1080p à 60 fps. À noter que le standard HDR est pris en charge, mais seulement pour des vidéos en 30 fps.

DJI a fait le choix de grands pixels de 2,4 μm pour capturer plus de lumière. Le Mini 3 Pro devrait donc capturer des images plus détaillées, notamment lors de mauvaises conditions de luminosité. Numériquement, il peut zoomer jusqu'à 4x en 1080p, jusqu'à 2x en 4K, et 3x en 2,7K.

Le fabricant annonce une autonomie en vol pouvant atteindre 34 minutes avec la « Batterie de Vol Intelligente » et jusqu'à 47 minutes avec la « Batterie de Vol Intelligente Plus ». Attention tout de même, avec cette dernière le drone passe à plus de 250 grammes, et n'est alors plus soumis à la même réglementation que dans sa version de base.