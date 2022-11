DJI fait atterrir un nouveau drone au prix plus doux, le Mavic 3 Classic : qu'est-ce qui change ?

D’ores et disponible à l’achat, le Mavic 3 Classic est commercialisé à partir de 1 499 euros. Il faudra compter pas moins de 1 599 euros pour l’offre DJI RC N-1 et 1 749 euros pour l’offre avec contrôleur DJI RC. À titre de comparaison, les tarifs de lancement du Mavic 3 étaient de 2 099 euros (version standard), 2 799 euros (version Fly More) et 4 799 euros (version Cine Premium). Si vous cherchiez un drone plus accessible, mais qui n’en demeure pas moins très complet, il y a fort à parier que vous trouviez chaussure à votre pied avec le Mavic 3 Classic.