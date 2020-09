Recalbox : la version 7 arrive ! Rendez-vous le 2 octobre à 21h

Deux évènements pour participer au lancement de Recalbox 7.0



Comme annoncé ci-dessus, cette version nommée 7.0 Reloaded sera présentée en détail sur la chaîne Twitch de Recalbox le soir de son lancement, mais ce n’est pas tout !



Touchée par les mesures sanitaires qui ont conduit à l’annulation de nombreux salons et conventions, l’équipe a tenu à assurer une journée rencontre et démonstration IRL de son système d’émulation flambant neuf.



Elle aura lieu le samedi 3 octobre, de 10h à 20h au FabLab Micro Folie, au cœur du centre commercial Evry 2. La plupart des développeurs du projet y seront présents et animeront des ateliers de montage et de mise à niveau ; six postes de jeux rétrogaming seront laissés en libre accès.



Notons que les mesures sanitaires seront de mises, avec port du masque obligatoire et une capacité d'accueil réduite à seulement 49 personnes simultanément. La rencontre sera malgré tout diffusée sur Twitch !

Et vous, qu'attendez-vous de Recalbox 7.0 ? Rendez-vous en zone commentaire pour en discuter.